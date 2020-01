“Parlateci della Mafia” iniziativa del Pd nazionale su Alba Pontina

LATINA – Era stata annunciata ora è ufficiale l’iniziativa del Partito Democratico che domani (venerdì 10 gennaio) alle 11.30 presso la sede nazionale del partito in via Sant’Andrea delle Fratte 16 a Roma, terrà una conferenza stampa dal titolo “Parlateci della mafia”. Un’iniziativa nazionale che mette sotto i riflettori Latina dopo le rivelazioni dei pentiti nel processo Alba Pontina sul presunto voto di scambio che coinvolgerebbe esponenti della destra a Latina. Ci saranno il vicepresidente dei senatori Pd e capogruppo in commissione antimafia, Franco Mirabelli, con il senatore Bruno Astorre, segretario regionale del Pd nel Lazio, e con il segretario provinciale del partito Claudio Moscardelli. Lo rende noto l’ufficio stampa del Pd in una nota.