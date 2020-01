Termosifoni spenti a scuola, rientrata subito l’emergenza al Marconi

LATINA – E’ immediatamente rientrata l’emergenza presso l’istituto superiore Marconi, grazie all’intervento dei tecnici della Provincia che hanno sistemato il guasto all’impianto di riscaldamento. Già prima delle 9 i ragazzi sono potuti rientrare in classe. Complimenti per la celerità nell’intervento vengono espressi dalla dirigente del Marconi, Ester Scarabello.

ORE 8 – Ancora un problema di termosifoni spenti nelle scuole superiori. I ragazzi dell’istituto Marconi questa mattina hanno deciso di non entrare in segno di protesta. La Provincia, proprietaria dello stabile, si sta già attivando e ha inviato un tecnico della ditta esterna che ha in appalto la gestione del servizio per risolvere al più presto la situazione e capire il problema. Si prevede che già in mattinata l’emergenza potrà rientrare.

E non è l’unica scuola a protestare per lo stesso motivo: i ragazzi del liceo artistico sono in sciopero da diversi giorni, ricevendo anche la solidarietà dei loro colleghi dei licei Grassi e Alighieri. “Ci rattrista – scrivono i ragazzi in una nota – che il nuovo anno si sia aperto con l’ennesima dimostrazione dell’inefficienza di una struttura pubblica, la scuola: vittima ormai da troppo tempo della noncuranza delle politiche del nostro Paese”.