Didattica innovativa, un evento per docenti al Liceo Maiorana di Latina

LATINA – Il Liceo scientifico Ettore Majorana di Latina, in linea con le azioni di potenziamento delle competenze digitali previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale, organizza un evento formativo-informativo sul tema : “Innovazione? Questa misconosciuta”, che si terrà tra l’aula magna e laboratori d’istituto il 9 e 10 marzo 2020 e il 19 e 20 marzo 2020, dalle 14,45 alle ore 17,30.

“L’evento, rivolto ai docenti di Scuola Secondaria di primo e secondo grado, intende fornire ai partecipanti le linee guida metodologiche per una didattica innovativa, la conoscenza di strumenti web liberamente accessibili e l’attuazione di pratiche efficaci di apprendimento attivo”, spiegano dalla scuola.

Il 9-10 marzo l’equipe formativa territoriale del Lazio proporrà 9 workshop su Innovazione didattica e digitale, allo scopo di gettare le basi per successivi, differenziati interventi più specifici, anche rivolti agli studenti.

Il 19-20 marzo 2020 il Prof. Graziano Cecchinato, ricercatore in Pedagogia Sperimentale nell’ambito delle Tecnologie dell’educazione presso l’Università di Padova, terrà il seminario “Perché la scuola non piace agli studenti e come fargliela piacere”, su strategie e metodologie d’innovazione didattica con i nuovi media.