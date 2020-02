Sabaudia, medaglia, mascotte e slogan per la Coppa del Mondo di canottaggio

SABAUDIA – Prosegue la marcia di avvicinamento alla prima prova di Coppa del Mondo di canottaggio, in programma sul lago di Paola a Sabaudia dal 10 al 12 aprile e nei giorni scorsi si è riunita la Commissione interna al Comitato, che ha valutato le proposte presentati dai ragazzi delle scuole dei comuni firmatari del protocollo d’intesa per la medaglia, la mascotte e lo slogan della manifestazione sportiva. La qualità degli elaborati ha reso la scelta della giuria molto difficile. Sabato 22 febbraio saranno ufficializzati i vincitori in una cerimonia che si terrà al Centro di Documentazione “Angiolo Mazzoni” di Sabaudia, con inizio alle ore 10, per la presentazione del manifesto ufficiale della prima prova di Coppa del Mondo di canottaggio.

“Per ringraziare lo sforzo e il lavoro dei tanti ragazzi e che hanno partecipato a questa iniziativa, si è deciso di realizzare nei giorni della Coppa del Mondo, un allestimento di tutti gli elaborati, così da omaggiare e offrire un giusto riconoscimento al lavoro di alunne e alunni e degli insegnanti che li hanno guidati”, spiegano glòi organizzatori della Coppa del Mondo.