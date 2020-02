Tiziano Ferro, auguri a valanghe per il suo 40° compleanno

LATINA – Una foto con la scritta Vintage e l’anno di nascita 1980. Così Tiziano Ferro sui social festeggia oggi il suo 40° compleanno. Il cantautore è a Latina in questi giorni per girare il documentario che lo riguarda, i fan lo hanno incontrato e abbracciato alla famosa panchina dei Giardinetti, oggi Parco Falcone e Borsellino, dove ha scritto la sua prima hit, XDono, ma anche in centro e ieri allo stadio Francioni dove ha ripercorso il primo concerto importante nella sua città, era il 2007, e si è fatto poi immortalare con la sciarpa nerazzurra.

Già decine di migliaia di fan gli hanno fatto gli auguri appena è scattata la mezzanotte, naturalmente glieli facciamo anche noi.