Latina, “Pescio” Di Silvio ha sparato ad altezza uomo, poteva uccidere. Incensurato, aveva un revolver

LATINA – Ha sparato cinque colpi ad altezza uomo dopo aver avuto una discussione con una o più persone che poco prima lo avevano raggiunto nel cortile della sua abitazione in Via Moncenisio, Ferdinando Di Silvio, detto Pescio, arrestato ieri dalla polizia con l’accusa di detenzione abusiva di arma da fuoco, spari in luogo pubblico e ricettazione. E’ stato un puro caso che nessuno sia rimasto ferito o ucciso: erano infatti le 20 e due proiettili hanno raggiunto il lunotto di un’auto parcheggiata nella strada e un’abitazione al primo piano della palazzina di fronte. E’ questa la prima ricostruzione dei fatti secondo gli investigatori della Questura che indagano sull’inquietante episodio avvenuto lunedì sera.

Il giovane arrestato, appartenente al noto clan dei Di Silvio, ha 18 anni, ed è risultato incensurato. Ascoltato subito dopo il fermo dal dirigente della Squadra Mobile Giuseppe Pontecorvo, è rimasto in silenzio. Quindi, su disposizione del pm di turno Giuseppe Miliano, è stato portato nel carcere di Via Aspromonte. Nelle prossime ore sarà fissata l’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.

IL REVOLVER SPARITO NEL NULLA – Le indagini condotte dalla Volante e dalla squadra mobile arrivate in Via Moncenisio lunedì sera cinque minuti dopo gli spari, hanno consentito di trovare e repertare i bossoli e le ogive, ma non di trovare l’arma, presumibilmente un revolver, di cui il giovane si deve essere disfatto subito dopo l’agguato. Il canale si trova a poca distanza e non è escluso che la pistola possa essere stata gettata lì. Non ci sono invece segni di proiettili indirizzati contro casa dei Di Silvio, non è stato un agguato al clan e presumibile chi è fuggito non era nemmeno armato.

PERQUISITA CASA DI ROMOLO – Alla ricerca dell’arma sono state perquisite dagli investigatori diverse abitazioni del quartiere, per prima casa di Romolo Di Silvio, la più vicina a quella dell’arrestato. Perlustrati con l’aiuto delle unità cinofile anche le aree limitrofe e i campi intorno a Via Moncenisio, ma della pistola nessuna traccia. Non è stato trovato nemmeno un telefono cellulare che possa ricondurre a contatti avuti nei momenti precedenti.

TUTTE LE PISTE SONO APERTE – Al momento non è esclusa alcuna pista: dalla faida ad un regolamento di conti di altra natura, ad una lite più “banale”. Le ragioni per cui Pescio ha sparato sono al momento sconosciute e le ipotesi investigative restano riservate. Visti i precedenti non è da escludere che il gesto possa generare una “risposta” e il quartiere tra Campo Boario e Gionchetto resta supersorvegliato.