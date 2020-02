Via al Torneo Interscolastico Benacquista Latina Basket

LATINA – Si è aperto martedì 11 febbraio il Torneo Interscolastico Trofeo Benacquista Assicurazioni Latina Basket con il match che ha visto protagoniste le formazioni dell’Istituto G. Marconi e dell’Istituto San Benedetto. La gara è stata vinta dal team in maglia bianca dell’Istituto Marconi che si è imposto sulla compagine in maglia rosa del San Benedetto con il risultato finale di 80-42. Prossimo appuntamento con il Torneo oggi mercoledì 12 febbraio con la sfida tra i campioni in carica del Liceo G. B. Grassi e l’Istituto Vittorio Veneto-Salvemini.