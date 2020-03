Coronavirus, altri due morti ad Aprilia e al Dono Svizzero di Formia. Scendono i nuovi contagiati

LATINA – Una donna di Aprilia e un uomo di Minturno morti all’ospedale Sant’Andrea di Roma e nella terapia intensiva del Dono Svizzero di Formia dove erano ricoverati per Covid-19. Salgono così a 12 i decessi, un dato pesante. Mentre il quadro restituito oggi dal bollettino della Asl di Latina è apparentemente più rassicurante di ieri sul fronte contagi. Sono 9 in tutto rispetto ai 14 della giornata di sabato (riferiti al giorno precedente).

DOVE – I nuovi positivi in provincia di Latina sono stati rilevati nei comuni di Aprilia (2), Latina (1), Terracina (1). San Felice Circeo (1), Lenola (1), Santi Cosma e Damiano (1), Itri (1), Fondi (1). 273 in tutto i contagiati sul territorio provinciale di Latina dall’inizio dell’emergenza dei quali 242 in carico.

La preoccupazione attuale delle autorità sanitarie deriva dalla presenza di nuovi positivi che lavorano o hanno reti di rapporti in realtà ad alta densità, e resta altissima l’attenzione sulle strutture sociosanitarie che la Regione ha chiesto di censire e controllare perché rappresentano attualmente il cluster più grave nel Lazio dove si rileva circa il 50& di nuovi positivi.

I pazienti ricoverati sono ricoverati allo Spallanzani (12), nella Terapia Intensiva del Goretti (6), presso l’unità di Malattie Infettive del Goretti (19) e in altre unità operative del Goretti, del Dono Svizzero di Formia e di Gaeta (73). Quattro pazienti sono ricoverati in altri ospedali della Regione Lazio.

GUARITI – I pazienti negativizzati sono aumentati e sono 19. Complessivamente, sono 1.924 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 2.656 persone hanno terminato il periodo di isolamento. “Con la giornata di ieri è iniziata la distribuzione dei kit per il telemonitoraggio per i pazienti positivi a domicilio. L’unità infermieristica della Centrale di monitoraggio è allo stesso modo operativa da ieri sulle 24 ore”, spiegano dalla Asl.