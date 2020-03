Coronavirus, Forte (Pd) ringrazia gli operatori dell’informazione e gli editori

LATINA – Ha rivolto un plauso ai mezzi di informazione per il lavoro che stanno svolgendo il consigliere regionale Enrico Forte del Pd. “In queste ultime settimane dominate dalla grande preoccupazione per la pandemia da Coronavirus, molte categorie di lavoratori stanno consentendo al Paese di continuare a funzionare, e lo fanno prestando la propria opera in maniera ancora più intensa. Al pari del personale sanitario, delle forze dell’ordine, delle imprese dei servizi, delle strutture e dei negozi aperti per spese alimentari e per tipologie merceologiche indispensabili, un grande ringraziamento deve andare a tutti gli operatori dell’informazione, agli editori che oggi, nonostante le difficoltà, continuano in maniera professionale la loro missione”, dichiara in una nota.

“Mai come oggi – prosegue Forte – l’approvvigionamento di notizie è tenuto vivo dalle realtà di ogni tipo ( carta stampata, web, radio, tv) che grazie ai giornalisti ed ai tecnici, ai fotografi e operatori, consentono all’informazione di arrivare ovunque. A maggior ragione un plauso a chi opera nelle realtà locali con passione e dedizione, senza risparmiarsi. La stampa è un presidio di democrazia che andrà sostenuto ancora di più alla fine di questo drammatico periodo di emergenza”.