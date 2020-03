Coronavirus, i decessi in provincia di Latina salgono a dieci, 193 contagiati. Sgomento tra i dipendenti Inps

LATINA – Si aggrava il quadro dei contagi da coronavirus in provincia di Latina e a pesare sono i due nuovi decessi. Un dirigente di 54 anni dell’Inps morto nella terapia intensiva del Goretti e un uomo di Fondi. Dieci in tutto dall’inizio dell’epidemia le persone che non ce l’hanno fatta.

Il personale dell’Inps di Latina in Via Eroi del Lavoro è sgomento. La sede era stata una delle prime a registrare un contagio ed era stata chiusa per attività di sanificazione. Con tutta la preoccupazione possibile, nessuno immaginava che le conseguenze sarebbero state tragiche per Francesco, sposato e padre di tre figli.

L’impegno sul campo dei sanitari, medici, infermieri, tecnici, biologi e personale ausiliario è al massimo e le strutture sanitarie si adeguano continuamente alle nuove esigenze. Oggi all’ospedale Don Di Liegro di Gaeta è stato riaperto il vecchio reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Don Di Liegro con 12 posti per pazienti contagiati e domani saranno ricoverati i primi quattro pazienti.

TAC A FONDI – “Continua lo screening per immagini elaborate da intelligenza artificiale delle tac sospette covid19 per il Comune di Fondi per le quali è stata attivata una collaborazione con la società italiana di radiologia medica e interventistica”, spiegano dalla Regione.

I CONTAGI – Rispetto alla giornata di ieri si registrano dieci nuovi casi positivi la metà dei quali rilevati a Latina. I casi sono distribuiti nei comuni di Latina (5), Fondi (1), Cisterna di Latina (1), Sezze (2), Nettuno (1). Dall’inizio dell’epidemia sono 193 i contagiati accertati, con un’i ricoveri nel sud Pontino, 46 al Dono Svizzero di Formia. Salgono anche i pazienti ricoverati nella Terapia Intensiva del Goretti, che sono sei, e nell’l’Unità di Malattie Infettive del Goretti, 21 in tutto. I pazienti negativizzati sono attualmente 15 e 1.948 le persone in isolamento domiciliare, in aumento negli ultimi giorni così come sono in crescita le persone hanno terminato il periodo di isolamento senza mostrare sintomi 1.439.

TEST RAPIDI – “Non dobbiamo farci illusioni e tenere alta la guardia questa settimana sarà molto importante, molti dei nostri ospedali stanno mutando pelle per attivare 600 posti per COVID-19. Il sistema sanitario regionale sta reggendo bene e in attesa del test rapido abbiamo aggiornato le indicazioni per la sorveglianza fornite a tutte le aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere per fare il tampone agli operatori sanitari a rischio”, commenta l’Assessore D’Amato.

RESTATE A CASA – La Asl di Latina ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza.