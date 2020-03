Coronavirus, il Sindaco Coletta ringrazia tutti i donatori

LATINA – Anche oggi il sindaco di Latina Damiano Coletta come molti altri colleghi fanno ormai, aggiorna la popolazione sull’emergenza Covid e risponde alle domande dei cittadini, mentre un’interprete della lingua dei segni traduce il parlato per chi non può sentire. “Contiamo 14 giorni dal 12 marzo e se siamo stati bravi lo vedremo presto”.

Oggi sono arrivati i ventilatori e sabato 10mila mascherine saranno consegnate al Comune: “La priorità è l’ospedale”.

Il grazie a tutti i donatori. “Oggi anche un ringraziamento speciale agli alunni della scuola dell’ infanzia e primaria Latina Scalo”.