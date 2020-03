Incidente a Sonnino, grave un ragazzo

SONNINO – I Vigili del fuoco di Latina sono intervenuti questa mattina alle 10:30 nel Comune di Sonnino, sulla stara provinciale Sonninese, dopo la segnalazione per un incidente stradale. Sul posto, la squadra di Terracina, constatava la presenza di una vettura fuori strada giù in un dirupo, a circa 30 metri dalla strada, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Subito sono iniziate le operazioni di recupero del traumatizzato, apparentemente in condizioni serie. L’intervento di recupero ha reso necessario l’intervento del S.A.F. inviato dalla sede Centrale di Latina. Gli specialisti con una manovra tecnica, sono riusciti a recuperare il ferito per consegnarlo ai sanitari del 118. E’ stato poi trasportato in eliambulanza in ospedale. L’auto è stata recuperata con una autogru.