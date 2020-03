Latina, simula un incidente e scippa la vittima, la polizia arresta un volto noto

LATINA – Ha simulato un incidente con un furgone e si è finto ferito, privo di sensi, ma quando il conducente del mezzo si è avvicinato per soccorrerlo lo ha scippato. E’ accaduto alle 13 di oggi in Via Guido Reni a Latina vicino l’ospedale dove è arrivata la Volante della polizia trovando l’autotrasportatore basito. Con una tecnica nota usata da alcuni animali che si fingono morti per aggredire la loro preda, infatti, un uomo lo aveva costretto a fermarsi fingendosi svenuto poi era balzato improvvisamente strappando dal collo della vittima il borsello, con 1500 € per poi fuggire.

Grazie alla descrizione, ma anche alla conoscenza del territorio, gli uomini della Squadra Volante, intuendo chi potesse essere il potenziale rapinatore, sono andati dritti a casa di un noto pregiudicato trovato in possesso della somma di circa 1400 euro nascosti nei calzini. Poi, vistosi scoperto, indicava anche il luogo i cui si era liberato del borsello e dei suoi indumenti. Per G. C, 46 anni è scattato l’arresto in flagranza.