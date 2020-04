Eroina e cocaina in dosi, arrestato alla stazione di Formia

FORMIA – Un cittadino di origini gambiane è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria di Formia per detenzione di sostanza stupefacente. L’uomo sceso dal treno proveniente da Napoli visti gli agenti ha cercato di raggiungere velocemente l’uscita dalla stazione attraversando i binari ed è stato fermato. Perquisito aveva con sé circa un etto tra eroina e cocaina, già suddivisa in dosi e un bilancino di precisione. L’uomo, che su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato associato in carcere, è stato anche sanzionato per aver violato le disposizioni governative vigenti sugli spostamenti non giustificati.