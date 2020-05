Aggressione alla Polizia in via Nervi a Latina

LATINA – I poliziotti della Questura di Latina, sono intervenuti nella pomeriggio di venerdì scorso, in Via Pier Luigi Nervi a Latina, dopo la segnalazione di persone che stavano disturbando la zona. Gli Agenti della Volante, giunti nei pressi di un bar della zona, hanno subito notato uno straniero in stato di agitazione, che inveiva nei confronti dei presenti. Quando gli sono stati chiesti i documenti l’uomo si è rifiutato sfidando gli agenti. a supporto dello straniero un suo connazionale, senegalese di 40 anni, che in stato di evidente agitazione, ha iniziato a protestare lamentando che alcune panchine nelle vicinanze erano state tolte a posta per danneggiarli. Alla richiesta di documenti il 40enne ha aggredito sia verbalmente che fisicamente i poliziotti e dopo aver preso delle forbici all’interno del bar ha continuato nelle minacce. E’ stato fermato e arrestato per le gravi condotte ed è stato condannato a sei mesi di reclusione con la misura cautelare dell’obbligo di firma.