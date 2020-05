Centri estivi, Latina prova a ripartire. Proietti: “A disposizione di tutti servizio mensa e assistenza specialistica”

LATINA – Ci sono pochi giorni e un mare di regole da rispettare che rischiano di complicare enormemente la situazione, ma un primo passo è stato fatto per la riapertura dei Centri estivi. Il Comune di Latina ha pubblicato l’Avviso per l’autorizzazione di questi servizi riservati a bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni da svolgersi a partire dal 15 giugno 2020 come prevede l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio (27 maggio 2020 n. Z00043) e le norme di contenimento del Covid-19. Basta dare un’occhiata alle disposizioni per capire che non sarà facile: un rapporto molto basso tra maggiorenni-educatori e minori- utenti, oltre alla distanza e all’uso della mascherina per tutti, il che vuol dire reinventare le attività di gioco (nessuno sport di squadra) e tutte le altre in genere praticate, comprese le gite, le giornate al mare e in piscina.

«Dobbiamo ripartire dalla scuola – spiega l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Gianmarco Proietti – e quando pensiamo alla scuola, pensiamo alle tante e diversificate attività educative e didattiche per i bambini e i ragazzi, perché possano ritrovarsi. I centri estivi oggi possono organizzarsi al fine di prestare un servizio efficiente e in sicurezza, perché è evidente che il rischio della pandemia non è ancora del tutto azzerato. Abbiamo cercato di agevolare la procedura di autorizzazione nonostante i tempi strettissimi, creando una sinergia con la Asl e diventando, come Comune, sportello unico. I responsabili manderanno solo al Comune il progetto da presentare, sarà il Comune ad interfacciarsi con la Asl. Mettiamo a disposizione di tutti il servizio mensa e quello, fondamentale, della assistenza specialistica, perché nessun bambino o ragazzo possa rimanere escluso. Ripartiamo, ripartiamo dai bambini» ha sottolineato Proietti su Radio Immagine.

