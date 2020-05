Covid-19, contagi di nuovo a zero a Latina. Test sierologici gratuiti per i donatori di sangue

LATINA – Un’altra giornata positiva sul fronte contagi da Covid-19, non se ne registrano di nuovi in provincia di Latina. Il conteggio resta a 536 di cui 413 guariti, 31 ricoverati in ospedale (il dato più basso di sempre), nessuno in terapia intensiva. In isolamento domiciliare restano 119 le persone (mentre 10.251 persone hanno terminato il periodo di isolamento).

Nel Lazio oggi si registrano in tutto 21 casi positivi con un trend a 0,3% e il numero dei guariti nelle ultime 24h è cresciuto di 159 unità. Proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell’Ordine, l’obiettivo è quello di testare, tracciare e trattare. Ad oggi sono stati effettuati 25.371 test sierologici con prelievo venoso e sono risultati con presenza di anticorpi IgG in 590 pari al 2,3% e di questi sono risultati positivi al tampone in 28.

E’ stata emessa la circolare per effettuare il test sierologico gratuito per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV 2 per i donatori abituali di sangue.

I decessi sono stati 15 mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 3.259 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati oltre 222 mila.