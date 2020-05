Innovazione e Fase 2: da Latina al Veneto l’esperienza della consulenza avanzata con Leonardo Valle

LATINA – “Misure per la ripartenza”: questo il titolo dell’evento live organizzato su Facebook dall’associazione veneta ‘Politica in formazione’ in cui sarà presente anche il manager e autore pontino Leonardo Valle, scelto dall’organizzazione dopo la fortunata pubblicazione di “Advanced Advisory. Da Adriano Olivetti ad Alain Denault, dal progresso intelligente alla lotta contro la mediocrazia. La forza delle nuove competenze” edito dalla LabDFG di Latina, saggio segnalato anche al Salone Internazionale del Libro di Torino come testo innovativo da cui trarre spunti importanti per la ripartenza del Paese con una nuova spinta tecnologica e digitale.

Spiega Leonardo Valle: “Un pezzo di Latina, dunque, sbarca in Veneto per affrontare i temi caldi di una ‘Fase 2’ che si prospetta difficile, ma allo stesso tempo ricca di opportunità per chi avrà la lungimiranza di coglierle. E nel libro sulla consulenza avanzata ci sono molti spunti utili, tratti anche da esperienze concrete di imprenditori pontini che hanno messo in cima alle priorità la ricerca e lo sviluppo di processi e prodotti in grado di accrescerne la competitività, rafforzarsi sul mercato o raggiungerne nuovi”.

All’appuntamento fissato per le 20:30 di lunedì 25 maggio, che è possibile seguire sulla pagina Facebook di ‘Politica in formazione’ parteciperanno anche Renato Mason, segretario Cgia Mestre, Paolo Bizzotto, segretario Cisl Venezia. Modera il giornalista Enrico Scotton.