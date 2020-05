La lampada “Waves” di Maurizio Galante all’Asta per l’ospedale Sacco di Milano

LATINA – Anche la lampada da tavolo “Waves” disegnata dal creativo di Latina Maurizio Galante con Tal Lancman e realizzata da Opinion Ciatti è tra gli oggetti di DESIGN LOVES MILANO, l’asta di beneficenza online partita alle 16 che sta raccogliendo fondi per Ospedale Luigi Sacco di Milano in prima linea per la lotta al Covid-19.

“Abbiamo scelto Waves, concepito per Ducasse sur Seine, il ristorante galleggiante di Alain Ducasse a Parigi – dice Lapo Ciatti – perché trasforma in materia solida le onde dell’acqua mantenendo i loro luminose e sorprendenti vetri. Per quanto forte e sorprendente è la voglia di ricominciare a fare tesoro di ciò che abbiamo vissuto”.

L’asta è un’iniziativa benefica curata dall’agenzia creativa MR. LAWRENCE in collaborazione con La Casa D’Aste e riunisce tantissimi designer di fama internazionale e l’intero ricavato aiuterà l’Ospedale Luigi Sacco di Milano per l’acquisto di attrezzature e strumentazioni per sostenere i gruppi di ricercatori locali a sviluppare il vaccino contro il Covid-19.

“Milano è la culla del design, i suoi figli sono sparsi per il mondo ed è incredibile vedere come tanti designer e professionisti del settore si stiano mobilitando per aiutare la città”, commenta Matteo Cambi, Presidente e CEO di Cambi Casa d’Aste.

Il catalogo si può sfogliare on line