LATINA – Silver, immensa dolcezza e bontà, è un mix di pastore tedesco. Ha 4 anni, è abituata in famiglia, affettuosa ma discreta, pacata, equilibrata, va al guinzaglio al passo attaccata alla gamba. È l’amica perfetta, la compagna ideale della famiglia. Chiamate e adottatela.

Silver è adottabile a Latina ed in tutto il centro nord, previo colloquio conoscitivo. Per informazioni contattare: 334.7740414 (Inviare un SMS/whatsapp se non dovessimo rispondere)