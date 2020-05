Latina, Capo Portiere-spazzatura per colpa di pochi

LATINA – Stamattina il lungomare di Latina era spettacolare: mare pulito e calmo, il rosa e l’azzurro del cielo, il silenzio, i profumi, il profilo della Maga Circe sullo sfondo. A rovinare il paesaggio e la poesia c’erano però rifiuti di ogni genere, una scia post-aperitivo di fronte al mare. Un fatto ricorrente in questi giorni.

E così, il comportamento incivile di pochi ha rovinato tutto, con la piazza di Capo Portiere disseminata di bottiglie di vino e di birra vuote, di bicchieri, cannucce e bottigliette di plastica (qualcuno le ha lasciate anche lungo la strada con fazzolettini e ammennicoli vari) lasciate a terra e sulla balaustra in bella mostra. Il secchio dei rifiuti, troppo piccolo ed evidentemente insufficiente, era stracolmo, ma questo non giustifica: c’è un cassonetto a poca distanza e se anche non se ne trova uno, la spazzatura non va abbandonata ma riportata a casa.

Ma se siamo d’accordo sul fatto che è gradevole andare a bere qualcosa in un posto bello e panoramico, all’aria aperta e più sicuro di altri sotto il profilo dei contagi da Covid-19, allora sarebbe bene anche imparare a rispettarlo. Ed è molto facile: non abbandonare rifiuti è la prima regola. Anche cicche di sigaretta.

(Grazie a Patrizia Di Benedetto per le foto pubblicate su Fb e che hanno aperto un dibattito)