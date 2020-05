Forte (Pd): “Il Governo inserisca Fondi tra le ex zone rosse da aiutare”

LATINA – E’ bene che il Governo prenda in considerazione anche il territorio di Fondi come ex zona rossa da inserire nel pacchetto di aiuti all’interno del Dl rilancio, destinato alle aree particolarmente colpite dal Covid. Lo chiede il consigliere regionale del Pd Enrico Forte sottolineando che “il Comune del sud pontino ha delle specificità uniche: oltre ad essere un centro ortofrutticolo importantissimo in Europa, è anche l’unico in Italia ad annoverare una porzione costiera, su cui insistono importanti attività turistiche. Comprendere Fondi nel piano straordinario potrà dare linfa alle famiglie, alle imprese ed ai professionisti che sono rimasti blindati nelle case per via delle rigidissime regole imposte alla rosa rossa. Per questo mi auguro che vengano apportati i giusti emendamenti al decreto, chiedendo formalmente anche alla Regione un impegno a considerare forme di ristoro per le zone rosse del territorio provinciale e regionale”.