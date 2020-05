Latina, il programma degli sfalci nelle aree verdi

LATINA – Proseguono le operazioni di sfalcio delle aree verdi cittadine secondo il programma comunicato dal Servizio Ambiente del Comune. Gli interventi saranno eseguiti a partire da oggi, sabato 30 maggio per:

· Completamento aree Q4/Q5 – Zona Quartieri “Nuova Latina” e “Nascosa”

· Zona Cimitero – Viale Kennedy

· Zona Via del Lido – Morbella – Santa Rita

· Zona Cucchiarelli – Isonzo

· Completamento delle aree del Centro Direzionale (Aree Torre Pontina, Via Tanaro, Via Ufente, Via Pietrosanti, Area Museo della Terra Pontina, Via Magenta)

LATINA SCALO

· Biblioteca comunale

· Asilo Nido “Il Trenino”

BORGO SABOTINO

· Parcheggi limitrofi Piazza Foceverde

· Parcheggio + area Via Pantelleria

· Completamento Parco Vasco de Gama

· Parco/Area Via Bortolotti

· Via Vetiche/ 1^ traversa

BORGO PIAVE

· Aiuole limitrofe alla rotonda

· Scuola materna/elementare

AREE A VERDE STRADALE

· Via Latina, zona Borgo Piave

· Via Bortolotti/Via Onorati, zona Borgo Sabotino

· Via del Lido (tratto 148 Pontina- Capo Portiere)