Minturno, Americo Zasa aderisce al Pd

MINTURNO – “Il Partito Democratico accoglie con soddisfazione la decisione del consigliere comunale di Minturno Americo Zasa di aderire al PD e al gruppo consiliare del PD. “ Così dichiara il Segretario Provinciale del PD Claudio Moscardelli

Eletto nel 2016 nella lista del PD, Americo Zasa aveva riscontrato alcune incomprensioni che avevano portato il consigliere ad uscire dal gruppo del PD deluso per alcune problematiche da lui sottolineate su Minturno e in campo sanitario. Dichiara Zasa: “ho deciso aderire al PD e al gruppo del PD , nella cui lista sono stato eletto, perché in questi mesi di mio allontanamento ho potuto comunque apprezzare l’impegno del PD su tanti temi come le infrastrutture e i servizi e sulla sanità in particolare . L’azione svolta dal PD è stata costante e puntuale sia nel denunciare criticità sia nell’affrontare i problemi cercando soluzioni. Anche in questa fase di emergenza ho potuto confrontarmi con il PD e con il segretario provinciale Moscardelli non facendo mai mancare in mio contributo di idee e di sollecitazione per le cose che non vanno. Mi riconosco negli ideali del PD che porta avanti un programma di modernizzazione dell’Italia che deve essere saldamente ancorata all’Europa, per creare sviluppo, lavoro e per perseguire la giustizia sociale. I valori di democrazia, di solidarietà e del lavoro sono per me fondamentali e sono legati tra loro. Il PD si batte da anni per far crescere la nostra comunità ampliando i diritti e lavorando per una società inclusiva e solidale. Questi obiettivi sono ancora più validi e necessari con la crisi drammatica che stiamo affrontando e che ha visto la nostra provincia essere risparmiata dagli esiti più pesanti come in altre parti del Paese anche grazie a scelte positive che la Regione ha operato.”

Prosegue Zasa : “Ad oggi il PD è l’unico partito con una vita democratica reale al proprio interno e con una classe dirigente di valore a tutti i livelli. Un grande partito che rappresenta l’unica alternativa a populismi e a sovranismi che recano tanto danno all’Italia. Per me l’attenzione al territorio e la disponibilità al dialogo e ad impegnarsi al servizio dei cittadini rimangono i punti imprescindibili per dare il mio sostegno. Questa disponibilità l’ho trovata con alcuni amici del PD di Minturno e con il Sen. Claudio Moscardelli.

A livello provinciale ho sempre apprezzato e ho sempre avuto stima del Segretario Provinciale del PD Claudio Moscardelli che rappresenta per me il punto di riferimento per le coraggiose battaglie politiche che conduce al servizio e per lo sviluppo del nostro territorio.”

Conclude Zasa: “la buona politica al servizio dei cittadini si basa sui valori e sulla loro attuazione, con le azioni concrete messe in campo nei vari settori, con impegno, passione e determinazione.”