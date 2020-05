Novità al Lido di Latina, a Capoportiere apre Gelatilandia

LATINA – Gelatilandia arriva al mare. La nota gelateria che da 21 anni opera a Latina apre una sede al Lido, presso l’ex Bar Le Vele, esattamente a Capoportiere.

“Avevamo deciso di lanciare questa ennesima sfida già prima dell’ emergenza sanitaria – afferma Fulvio Biancone, titolare e manager di Gelatilandia – e con grande spirito di sacrifico e abnegazione abbiamo voluto mantenere fede al

nostro progetto. Siamo stati mossi non solo dallo spirito imprenditoriale ma anche dalla soddisfazione di poter rivalutare e rendere molto più accogliente un pezzo importante della nostra città, la “porta” principale d’ingresso al mare”. Una nuova impresa a Capoportiere a distanza di pochi giorni dalla riapertura dell’Hotel Fogliano con la nuova gestione.

“Non è facile investire in un periodo così critico e dare altri posti di lavoro, ma ci piace essere positivi e credere anche che questa nostra iniziativa possa rappresentare un segnale di speranza e di forza per l’intero settore commerciale e del turismo”, aggiunge Biancone.

L’inaugurazione domenica prossima 31 maggio alle 17.