Oroscopo del giorno 28 Maggio 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in quadrato con Urano nel vostro segno ed aumenta il bisogno di sicurezza sul piano sentimentale: la configurazione astrale potrebbe essere d’aiuto se cercherete il modo per rafforzare la vostra relazione. Single: vi sentite fragili ed attendete segnali che sono lenti ad arrivare ma non fatevi prendere dall’ansia e godevi l’attimo. Professionalmente vi sentite pienamente operativi, tuttavia, non lasciate che i vostri pensieri si scuriscano sotto l’influenza della Luna e di Urano. Con un po’ di ottimismo vedrete che la giornata non passerà solo più velocemente ma anche con più serenità. È possibile che alcuni di voi siano un po’ preoccupati per la salute in questo momento. Un piccolo controllo non fa mai male, è veloce e rassicura efficacemente.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

Mercurio è in sestile con Urano nel vostro segno e vi spinge all’innovazione sopratutto sul piano sentimentale. In coppia, sentite la necessità di sviluppare nuovi progetti. Dovreste coinvolgere il vostro partner nelle dinamiche e vedrete che ne sarà felice quanto voi. I single saranno intraprendenti e determinati ad usare il loro potere di seduzione per conquistare la persona giusta. A lavoro avete grande energia e siete decisi ad imbarcarvi in nuove avventure. O state seguendo un nuovo percorso, o state pensando di progettare qualcosa che da sempre avete in mente. Questo è chiaramente un periodo di rinnovamento. Buona la salute per la maggior parte di voi, tuttavia, non trascurate l’esercizio fisico.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Le questioni amorose procedono senza grosse problematiche ma se c’è un consiglio da dare, sarebbe meglio non fare troppe pressioni sul partner. Date tempo al tempo e non siate impulsivi. I single in cerca dell’amore dovranno ancora pazientare prima di incontrare la persona giusta. A lavoro alcune questioni rimaste in sospeso o in fase di stallo potrebbero sbloccarsi oggi. Anche alcuni problemi nei rapporti professionali potrebbero appianarsi. Per quanto riguarda la salute, l’aspetto astrale promette grande agilità e flessibilità, sia fisica che intellettuale. È il momento migliore per adattarsi a tutte le situazioni.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, sarà una giornata favorevole per coloro che sono all’inizio di una relazione. Vi sentirete sedotti e sensibili ai piccoli gesti affettivi. Il consiglio è di evitare alcune cattive abitudini o amicizie “dannose” che potrebbero disturbare il partner. I single possono contare sulle loro capacità di seduzione ed è arrivato il momento di agire. A lavoro avete l’esigenza di cambiare la vostra routine e dovreste avere il coraggio di mettervi alla prova perché le novità sono dietro l’angolo. Per quanto riguarda la salute, vi sentite in possesso di una buona forza fisica e morale, tuttavia, occhio all’alimentazione.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno e vi ricollega alle vostre aspettative nei confronti del partner: avete finalmente capito cosa non potete più tollerare. Parlate quindi con la vostra metà e cercate di chiarire i problemi. I single combattono i loro pensieri tristi programmando una serata con gli amici: è il modo migliore per sentirsi bene e, perché no, fare anche nuove conoscenze. La congiunzione astrale porta eventi inaspettati in campo professionale: potreste avere una proposta interessante o fare un incontro stimolante. La salute è al top: vi sentite bene e visto che avete trovato il giusto equilibrio, non privatevi dei piccoli piaceri della vita.

Amore 3/5

Salute 5/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Sul piano sentimentale siete dinamici e pieni di idee. In coppia è un grande momento per sviluppare i progetti: il partner dovrebbe essere sulla stessa lunghezza d’onda ed il vostro rapporto sarà rafforzato. I single vogliono voltare pagina: è arrivato il momento di agire in maniera diversa. A lavoro, siete vivaci, decisi e niente potrà sfuggirvi. Tuttavia, cercate di essere più tolleranti con coloro che potrebbero non essere altrettanto efficaci. Per quanto riguarda la salute, Venere nel vostro segno porta tanta energia positiva. Approfittatene per portare a termine tutto ciò che avete lasciato in sospeso in questi ultimi giorni.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio è in sestile con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, oggi siete alla ricerca della novità: state sempre inventando qualcosa di nuovo ed il partner si rende conto che vivere insieme è particolarmente stimolante. I single si trovano in un momento assolutamente insolito: rifiutano di lasciarsi dettare il loro comportamento e diventano quasi provocatori. Professionalmente le vostre idee sono abbaglianti, ma sono anche il risultato di lunghe ore di lavoro. Oggi è favorito qualsiasi lavoro intellettuale che richieda rapidità mentale. Vi muovete bene perché assimilate tutto velocemente e senza essere bloccati dalle vostre emozioni. La salute è molto buona, tuttavia, non diminuite il tempo che vi serve per riposare.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in sestile con Venere nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, in coppia, questo aspetto astrale intensifica le soddisfazioni sensuali e sentimentali: sarete di buon umore ed il partner saprà ascoltarvi e rassicurarvi. Single: è un giorno perfetto per trovare la felicità emotiva. Professionalmente, le Stelle proteggono i rapporti lavorativi e vi aiuteranno anche a trovare buone strategie per le vostre attività. Per quanto riguarda la salute, sotto questa influenza planetaria, potreste essere solo pieni di energia e presentare una forma straordinaria, ma questo non è un motivo per non riposare. Avete bisogno anche di aria fresca e buona igiene alimentare per conservare questo modulo e metterlo al servizio del vostro benessere.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, non dovreste cercare problemi se non avrete un buon motivo: il partner potrebbe non perdonarvi e sarebbe un peccato rovinare l’atmosfera. I single sono spensierati e godono della loro libertà, tuttavia, se hanno esitato a rispondere ad un invito, oggi sarebbe interessante accettarlo: la serata potrebbe diventare affascinante. Professionalmente, i pianeti allontanano i vincoli che vi hanno disturbato ultimamente: all’improvviso tutto sembra tornare in ordine. Per quanto riguarda la salute, qualsiasi nervosismo o impazienza si placano e lasciano il posto all’introversione: le persone intorno a voi sentono le onde positive che mandate ed agiscono di conseguenza.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, i sentimenti sono profondi ed insieme al partner ideate una serie di progetti per il futuro. I single saranno guidati dal loro entusiasmo che potrebbe persino renderli intraprendenti e provocare nuovi incontri. Professionalmente siete determinati, metodici, reattivi, coinvolti ed efficienti: i risultati non tarderanno ad arrivare. Un vostro superiore apprezzerà sicuramente la professionalità e senza dubbio, non mancherà a sottolinearla. Per quanto riguarda la salute, siete in ottima forma fisica e mentale, ed il vostro entusiasmo è piacevole da vedere.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Giove è in quinconce con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, questo aspetto astrale annuncia obblighi che non sono necessariamente in accordo con le vostre aspirazioni del momento. Parlate con il partner per risolvere la questione. Single: rischiate di idealizzare un po’ troppo una persona che sembra alquanto misteriosa. Cercate di procurarvi più informazioni. A lavoro, l’atmosfera generale è confusionaria a causa di ordini e compiti completamente casuali e disordinati. Armatevi di pazienza e non arrendetevi. Per quanto riguarda la salute, potreste sentire la necessità di fare più movimento: dopo un po’ di attività fisica il conforto ed il relax saranno più piacevoli.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, tenderete ad essere critici mentre il partner sta già facendo molti sforzi nel tentativo di sopportare il vostro carattere negli ultimi tempi. E se in aggiunta alimenterete la sua gelosia, potreste dover affrontare grossi problemi: cercate di rimanere tranquilli. I single giocheranno con il loro fascino solo per il piacere di divertirsi: attenzione però alla vostra reputazione. A lavoro sentite di non essere considerati come meritate, ma cercate di capire che non sempre siete perfetti come vorreste. Il vostro turno arriverà presto se riuscirete a controllare l’atteggiamento. Per quanto riguarda la salute, sarebbe saggio confidarvi con una persona a voi vicina: potreste capire meglio cosa vi mette in ansia in questo momento.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.