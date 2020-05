Poste riapre dal lunedì al sabato gli uffici di Prossedi, Rocca Massima e Ventotene

LATINA – A partire da giovedì 14 maggio riapriranno al pubblico, dal lunedì al sabato, altri tre uffici postali della provincia il cui orario di apertura al pubblico era stato temporaneamente rimodulato. A riaprire, con il consueto orario, saranno gli uffici postali di Prossedi, Rocca Massima e Ventotene. Oltre alla riapertura su sei giorni dei suddetti uffici è previsto anche il ripristino dell’apertura nel turno pomeridiano, degli uffici di Latina Stazione, Pontinia e Minturno.

Poste Italiane – si legge in una nota – coglie l’occasione per ribadire l’invito ai cittadini ad entrare negli uffici postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili, in ogni caso avendo cura, ove possibile, di indossare dispositivi di protezione personale; di entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti; tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.