Questura, pronti 5000 permessi di soggiorno a Latina e provincia

LATINA – Gli Uffici Immigrazione di Palazzo M e dei commissariati di polizia di Cisterna, Terracina, Fondi, Gaeta e Formia dal 1 Giugno apriranno gli sportelli per effettuare la consegna di circa 5.000 permessi di soggiorno, prodotti nel periodo di chiusura al pubblico. Lo comunica in una nota la Questura di Latina che vista la straordinarietà della situazione con un numero così elevato di permessi giacenti, aprirà gli uffici per le consegne tutti i giorni, sia il mattino che il pomeriggio, secondo un programma di accoglienza predisposto per evitare assembramenti sia dentro che fuori. Ci si dovrà quindi presentare rispettando i turni di cui si può prendere visione sul sito web e sulla pagina Facebook della Questura di Latina, e con l’obbligo di indossare la mascherina.