Ragazzo colpito al polmone da una coltellata, fermato un 19enne di Aprilia

APRILIA – Raggiunto da un fendente al polmone è grave un ragazzo di 22 anni ferito ieri sera da un amico diciannovenne che è stato fermato con la grave accusa di tentato omicidio. Forse motivi di gelosia alla base del gesto.

L’episodio, sul quale indagano i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, si è verificato tra via Cattaneo e via Lazio nei giardini dove i due ragazzi con il loro gruppo si erano dati appuntamento. La lite è esplosa subito, secondo quanto riferito dai testimoni che hanno chiamato i soccorsi, i due discutevano per una ragazza e sono venuti alle mani. Il più giovane che stava soccombendo a un certo punto ha estratto il coltello che portava con sé e ha colpito l’altro alla spalla e al torace. La vittima trasportata al pronto soccorso della clinica “Città di Aprilia”, stabilizzata, è stata poi sottoposta a un intervento chirurgico, le sue condizioni sono gravi.

L’aggressore è stato fermato dai carabinieri intervenuti e interrogato nella caserma di via Tiberio. Poi è scattato i provvedimento di fermo.