Riapre anche Fogliano, autorizzata l’area-parcheggio

LATINA – Il 7 giugno riapre Villa Fogliano a Latina, l’area che fa parte del Parco Nazionale del Circeo chiusa dai primi di marzo per evitare assembramenti. E’ l’unica rimasta inaccessibile dopo l’avvio della Fase 2. E’ stato il sindaco di Latina a dare la notizia nel corso del videcollegamento su Fb. Nell’area che è gestita dai carabinieri forestali sarà operato uno stretto controllo anche con l’ausilio della polizia municipale e le modalità di accesso sono state in parte modificate: le auto dovranno fermarsi prima dell’ingresso in un’apposita area di sosta già utilizzata in precedenza in occasione di manifestazioni.