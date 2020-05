Società sportive in forte difficoltà a Latina, mancano linee guida certe per la riapertura

LATINA – Le società sportive pontine sono in forte difficoltà, in particolare per le attività di base che ancora non possono ripartire perché non ci sono linee guida certe e la paura è che molte non riescano poi a riprendere l’attività. “Le società lametano gravi problemi economici, l’economia è in ginocchio e ci si chiede: senza questi soldi e senza gli sponsor, chi finanziaerà l’attività?”. E’ la domanda che si pone Giuseppe Pietrocini, responsabile provinciale della Figc per le attività di base, con cui abbiamo parlato questa mattina in diretta su Radio Immagine.

