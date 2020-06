Aprilia, consegnate le chiavi di otto alloggi Ater liberati dagli occupanti abusivi

APRILIA – Sono state consegnate questa mattina le chiavi di otto alloggi di residenza pubblica agli aventi diritto, dopo che la Polizia li ha liberati dagli occupanti abusivi. Le chiavi, dopo l’installazione delle porte blindate per scongiurare eventuali occupazioni, sono state consegnate “in custodia” nelle more dell’esecuzione dei ripristini edilizi, finanziati da apposito provvedimento della Regione Lazio, con tempi di esecuzione di 30 giorni.

Presenti questa mattina alla consegna il commissario Straordinario dell’Ater della Provincia di Latina Marco Fioravante, il sindaco di Aprilia, Antonio Terra, l’assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero Massimiliano Valeriani e il Questore di Latina Michele Maria Spina.

Gli alloggi sono rientrati nella disponibilità dell’ente a seguito di un’attività posta in essere in collaborazione con la Questura di Latina, nell’ambito del “Protocollo d’intesa per la prevenzione ed il contrasto alle occupazioni abusive di alloggi di edilizia residenziale pubblica”, sottoscritto nel 2016, nonché di istanze pervenute dalla Prefettura di Latina in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

NE ABBIAMO PARLATO CON IL PRESIDENTE DELL’ATER DI LATINA, MARCO FIORAVANTE SU RADIO IMMAGINE

L’Autorità Giudiziaria, a seguito di specifiche segnalazioni, ha provveduto ad emettere un provvedimento di sequestro che ha interessato gli alloggi, insieme a un locale condominiale trasformato in residenza con opere edilizie abusive, una sala riunioni abusivamente trasformata in abitazione. Per quest’ultima l’Ater sta curando la regolarizzazione edilizia per poterla adibire regolarmente ad uso abitativo.

In quattro anni la collaborazione tra Ater e Questura ha portato importanti risultati: 18 alloggi sono stati sequestrati e rientrati nella disponibilità Ater a Latina e 6 ad Aprilia, altri 14 sono rientrate dopo varie procedure veicolate in collaborazione con la Questura nel Comune di Latina e 3 ad Aprilia.

Grazie all’effetto prodotto dal Protocollo, dal 2018 non si sono più registrati casi di occupazioni abusive nel Comune Capoluogo.

L’attività degli uffici dell’Ater, parallelamente alle azioni congiunte con la Questura di Latina, è proseguita in via ordinaria, consentendo, il recupero e la riassegnazione di circa 120 alloggi l’anno (dato medio) di cui circa la metà nel Comune di Latina. Le attività poste in essere in virtù del protocollo hanno infatti ingenerato una proficua propensione alla riconsegna delle abitazioni non più in uso per decesso dell’assegnatario. Gli alloggi occupati senza titolo ammontano a 366 in tutta la provincia di Latina al 31/12/2018; di questi 150 sanabili in via amministrativa a fronte delle pregresse sanatorie.

Considerato che il numero degli alloggi gestiti dall’Ater ammonta a 7.090, le occupazioni non sanabili rappresentano pertanto il 3% circa del totale degli alloggi gestiti, a fronte di una media del 9,36% riferita alle aziende casa dell’Italia centrale (fonte Federcasa).