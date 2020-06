Incendio nella notte in un appartamento di Gaeta

LATINA – Nella serata di ieri, i Vigili del Fuoco del Comando di Latina, sono intervenuti nel Comune di Gaeta, in via Aragonese per la segnalazione di un incendio. Sul posto, la squadra territoriale di Gaeta, ha constatato la presenza di un incendio in un’abitazione. Le fiamme hanno avvolto una copertura in legno di un terrazzo privato. Subito sono iniziate le operazioni di spegnimento che hanno evitato il propagarsi del rogo nell’appartamento. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Non si registrano persone coinvolte.