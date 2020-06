Latina, titolare di un bar incendia pannelli divisori, poi si pente e spegne il rogo

LATINA – Era infastidito da alcuni pannelli che il proprietario dello stabile attiguo aveva installato per separare il passaggio da quello della sua caffetteria e così ha appiccato il fuoco. E’ accaduto nel centro di Latina dove dopo la denuncia di incendio doloso è intervenuta la polizia che ha subito trovato le tracce del liquido infiammabile.

Le immediate indagini dela squadra mobile hanno consentito di individuare senza possibilità di errore il titolare del bar come l’autore del gesto e lui ha ammesso le proprie responsabilità. L’uomo si è giustificato dicendo di esseresi fatto prendere dalla rabbia per alcuni torti subiti, ma di aver subito capito la gravità della sua azione e di essersi quindi attivato per spegnere l’incendio.

Ha poi consegnato il liquido infiammabile usato, l’estintore e le immagini delle telecamere di videosorveglianza ed è stato indagato in stato di libertà per il reato di incendio doloso.