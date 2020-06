Liliana Segre e Fabio Ricci cittadini onorari di Sermoneta

La senatrice Liliana Segre è il senologo, direttore clinico della breast unit dell’ospedale Goretti di Latina, iFabio Ricci, sono da oggi i cittadini onorari di Sermoneta così ha voluto la consiglio comunale che si è riunito oggi.

“Un benvenuto ai nostri nuovi concittadini”,, li ha salutato l’àssessora Sonia Pecorilli.

Per Ricci, che per la sua attività di senologo e ricercatore, e per l’impegno per la prevenzione del tumore al seno, ha già ricevuto il titolo di commendatore della Repubblica Italiana, si tratta della terza volta dopo Roccagorga e Gaeta.

Nella stessa seduta il Consiglio comunale , sempre all’unanimità, ha conferito la cittadinanza onoraria anche alla senatrice a vita Liliana Segre testimone della tolleranza e della necessità di garantire a tutti libertà e dignità.