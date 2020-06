Adinolfi lancia l’Occhiale sociale. “Chi è in difficoltà non deve rinunciare al valore-vista”

LATINA – Nasce dall’idea di una famiglia di storici ottici di Latina, l’Occhiale Sociale, per dare un aiuto concreto nella fase di ripartenza a chi sta soffrendo di più, dopo l’emergenza sanitaria per Covid-19.

“Durante il periodo del lockdown la nostra categoria, che si occupa di un bene essenziale come la vista, è rimasta attiva, abbiamo tutti cercato di dare il massimo dell’assistenza nella consapevolezza che il nostro è un servizio paramedico – spiega Giulio Adinolfi del gruppo omonimo, insegna storica dell’ottica attiva dal 1935 con sei negozi a Latina e provincia– E ora, nel momento della ripartenza, con tante persone che si trovano in difficoltà economica, abbiamo voluto dare il nostro costributo, perché nessuno deve rinunciare al benessere visivo per motivi economici”.

Un’idea che il Gruppo di Latina ha realizzato con due partner che hanno accettato con entusiasmo, condividendo gli obiettivi di fondo: fornire un sostegno alle fasce svantaggiate della popolazione e garantire il valore-vista.

“Ci fa piacere far partire questa iniziativa in coincidenza con la ricorrenza dell’85° anno di attività. L’Occhiale Sociale prevede test dell’efficienza visiva gratuiti eseguiti da ottici specializzati e la fornitura di montature complete di lenti graduate di prima qualità a un prezzo estremamente contenuto grazie al contributo di PromoLens e Mondialsol – aggiunge Adinolfi – Pensiamo che ci siano momenti in cui lo spirito di servizio e il significato vero del nostro mestiere debbano prevalere sul profitto e il periodo attuale è uno di quelli”.