Mezzo chilo di cocaina, tre persone in manette ad Aprilia, uno ha 20 anni

APRILIA – Più di mezzo chilo di cocaina è quanto hanno trovato i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia diretti da tenente colonnello Riccardo Barbera nella disponibilità di tre persone che sono finite in manette. Si tratta di un uomo, di una donna e di un ragazzo appena ventenne, figlio dell’arrestata.

L’operazione è scattata nel corso di un controllo antidroga dei militari che avevano notato movimenti sospetti e hanno deciso di intervenire proprio nel momento in cui avveniva lo scambio e Marco Maddaloni, già noto alle forze dell’ordine consegnava lo stupefacente alla donna. Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tra loro, è l’accusa che ha portato all’arresto dei tre, oltre a Maddaloni anche Simona N. di 46 anni e suo figlio Fabrizio S. 20 enne. Trovato e sequestrato anche il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

I tre sono ora in carcere, i due uomini a Latina, la donna a Rebibbia. Le indagini proseguono per risalire al canale di approvvigionamento dello stupefacente, 560 grammi, che sul mercato valgono migliaia di euro.