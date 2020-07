Il concorso a Latina: lo stigma del peso raccontato in una foto

LATINA – Raccontare in uno scatto i disturbi alimentari, lo stigma del peso, il disturbo che porta all’anoressia o alla bulimia, le loro implicazioni e l’effetto deviante che possono avere sulla vita delle persone. Il peso che pesa. E’ la sfida 2020 di FilmdiPeso, il Festival del Cortometraggio che alla sua quarta edizione (18 e 19 settembre a Latina al Cinema Oxer) ha deciso di adottare anche un nuovo e ulteriore punto di vista per raccontare i disturbi legati al cibo e le loro implicazioni sociali, relazionali e psicologiche e lo ha fatto lanciando un concorso fotografico a tema. “L’iniziativa – spiegano gli organizzatori – invita a raccontare, attraverso immagini, il peso visto come stigma sociale. Il “Weight Bias”, l’insieme di atteggiamenti negativi o stereotipi nei confronti di persone sottopeso, sovrappeso e obese”.

IL FOTOGRAFO – “La fotografia è uno strumento di comunicazione che oggi abbiamo tutti nelle nostre tasche ed è diventato compagno quotidiano dei racconti della nostra vita. Per questo abbiamo deciso di inserirlo nel Festival, per dare una forma diversa alla comunicazione. Per trattare un tema come quello del pregiudizio nei confronti del peso e di quello che comporta in termini di emarginazione e discriminazione in qualunque ambiente, si è pensato alla fotografia come a qualcosa che rimane nel tempo per rappresentare questo tema così forte, così attuale”, ha spiegato il direttore artistico e presidente di giuria Matteo Del Vecchio, responsabile di Factory 10, dando anche qualche consiglio ai partecipanti.

“Quello che vince in questi concorsi non è la tecnica, ma l’idea. Il contenuto è più potente della forma ed è su quello che bisogna concentrarsi”.

IL COMITATO ORGANIZZATORE – “Il concorso fotografico è promosso dal Comitato Organizzativo degli studenti di Medicina del CLME di Latina – spiega Roberta Grisafi che lo coordina – Si è costituito in occasione di questa IV Edizione dello Shortfilmfestival Filmdipeso ed è composto dagli studenti degli ultimi tre anni del corso di laurea. Sono: Sonia Costantino, Micaela Curto, Fabiola Di Schiena, Veronica Galandrini, Noemi Maria Giorgiano Noemi e Claudia Scipioni con la supervisione del professor Gianfranco Silecchia, direttore scientifico del festival”.

FilmdiPeso è un progetto nato dalla partnership tra il Dipartimento di Scienze medico-chirurgiche e biotecnologie, Bariatric Center of Excellence della Sapienza Università di Roma – Polo Pontino, e il Comune di Latina in collaborazione con Amici Obesi onlus, Villa Miralago – Centro di riferimento disturbi alimentari e SAFE – Safe Food Advocacy Europe con l’obiettivo di diffondere una cultura dell’alimentazione consapevole, sollecitare uno sguardo ampio sulle tematiche connesse al cibo e alla corretta nutrizione e denunciare lo “stigma” legato ai disturbi di peso.