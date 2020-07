La Sapienza a Latina, la Facoltà di Economia lavora per la didattica in presenza a settembre

LATINA – Il Polo pontino de La Sapienza cerca di tornare pian piano alla normalità. Per la Facoltà di Economia, infatti, si sono svolte in questa settimana le lauree in presenza per circa 10 dei 20 laureandi. Quello che l’Ateneo vuole è tornare alle lezioni in presenza e si sta lavorando proprio per questo. Inoltre la Facoltà di Economia dà la possibilità ai futuri iscritti di visitare la struttura, su appuntamento, dal 20 al 30 luglio.

Ci ha spiegato tutto questa mattina su Radio Immagine, il responsabile d’area, il professor Marco Benvenuti in diretta su Radio Immagine

