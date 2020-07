Oroscopo del giorno 15 Luglio 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Giove è in quinconce con la Luna nel vostro segno e vi invita a controllare le vostre emozioni. In coppia, il controllo promuoverà una migliore armonia con il partner: la moderazione sarà utile per la stabilità e per l’equilibrio della vostra relazione. Single: i rapporti che iniziano oggi sono in grado di trovare il loro equilibrio abbastanza velocemente, quindi non fatevi troppe domande. Professionalmente, sarete molto responsabili, tuttavia dovreste prendere in considerazione i consigli ed il supporto dei collaboratori: qualcuno vi darà buone raccomandazioni. La salute è nella norma: approfittate di questo giorno per rilassarvi e liberarvi dallo stress accumulato nei giorni scorsi.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Marte è in risonanza dissonante nel vostro segno. In coppia, dovreste abbandonare la diplomazia e cercare di liberare il vostro lato più deciso: vi accorgerete che la vita affettiva riprenderà quota più in fretta di quanto avreste pensato. Single: se avete un appuntamento importante per voi, cercare di non fare il passo più lungo della gamba. Professionalmente, siete molto determinati de ambiziosi: presto vedrete i frutti del vostro impegno. Per quanto riguarda la salute, vi sentite stanchi ed avete problemi a controllare le vostre emozioni: potreste provare la meditazione per alleviare la tensione ed allontanare l’energia negativa.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in trigono con Urano nel vostro segno. In coppia, state provando nuove situazioni per uscire dalla routine ed i vostri sforzi sono apprezzati dal partner. Single: godetevi l’influenza benefica della Luna e di Urano, in quanto promuove i nuovi incontri. Professionalmente è una giornata particolarmente favorevole per coloro che praticano un’attività indipendente. Gli altri si sentono pronti a prendere in considerazione cambiamenti di tutti i tipi: fase di scoperta di un’altra posizione, nuovo lavoro, riqualificazione, formazione. Per quanto riguarda la salute, vi sentite molto bene e vi godete la vita: l’influenza astrale è molto positiva per il vostro corpo e sopratutto per la mente.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(22 giugno – 22 luglio)

Nettuno è in quadrato con Venere nel vostro segno e tenderà a rendervi nervosi ed aggressivi. Sentimentalmente, in coppia tutto sembra darvi fastidio: non è il momento migliore per iniziare a fare dei cambiamenti. Sarebbe saggio restare in disparte ed evitare tutti i tipi di discorsi. Single: le Stelle non favoriscono gli incontri: se avete qualche appuntamento dovreste rimandarlo rispettosamente. A lavoro, potreste scoprire che alcune persone stanno cercando di mettervi i bastoni fra le ruote: sarà necessario porre fine a questo clima piuttosto malsano, ma aspettate qualche giorno per risolvere il problema. Per quanto riguarda la salute, non dovreste assumervi alcun tipo di rischio: è davvero un giorno in cui dovrete fare tutto con molta attenzione.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in quinconce con il Sole nel vostro segno. In coppia, siete più passionali del solito ed il partner non rimarrà indifferente al vostro cambiamento di atteggiamento. Single: avete adottato un approccio diverso e questo aumenta le possibilità di conoscere una persona interessante. Professionalmente gli aspetti planetari lavorano per la crescita: la prospettiva di evoluzione vi dà maggiore fiducia e vi permette di proiettarvi in un futuro migliore. Per quanto riguarda la salute, dovreste bilanciare le vostre energie: provate a trovare il giusto equilibrio tra il riposo ed il lavoro.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, il pianeta vi spinge al rinnovamento, a seguire strade diverse, a percorrere sentieri mai esplorati finora, e tutto questo avrà un impatto molto positivo per la vostra vita insieme. Single: difficilmente riuscirete a sfuggire ai giochi passionali di chi da tempo vi osserva e cerca di entrare nella vostra vita. Professionalmente, un certo gusto per l’avventura vi permette di far fronte alle novità: l’energia emanata da Nettuno aumenta il vostro margine di manovra e vi consente di sfidare egregiamente i collaboratori. Per quanto riguarda la salute, non avete nulla da temere: siete in ottime condizioni sia fisiche che morali.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Giove è in congiunzione con Venere nel vostro segno. In coppia, si annuncia una giornata eccezionale: sarà l’occasione per formalizzare o celebrare la vostra unione. Single: potreste considerare di impegnarvi seriamente in un rapporto appena iniziato. Professionalmente, non siete del tutto concentrati, ma non dovreste avere alcun tipo di problema: Giove faciliterà il vostro lavoro. Coloro che cercano un lavoro dovrebbero agire con più fiducia in se stessi. Per quanto riguarda la salute, vi sentite molto bene ed avete voglia di migliorare il vostro aspetto: parrucchiere, massaggi, shopping, qualsiasi cosa vi farà sentire felici.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Mercurio è in quinconce con la Luna nel vostro segno. In coppia, un improvviso ritorno di fiamma od un incontro casuale, rischiano di mettere un po’ in crisi il vostro rapporto. Non fidatevi delle apparenze ma andate in fondo alla verità per giudicare. Per i single, il consiglio è di non lasciarsi coinvolgere in false infatuazioni o in rapporti effimeri. La sincerità di chi vi sta a cuore vi colpirà profondamente: potrebbe diventare la vostra metà. Professionalmente non siete troppo comunicativi e potreste avere difficoltà a capire alcune situazioni. Cercate di essere più aperti e chiedete qualche consiglio per poter proseguire. Per quanto riguarda la salute, tutto è nella norma: vi sentite bene e potreste pensare ad aumentare il vostro interesse per le attività fisiche.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, sono in arrivo novità importanti dal punto di vista affettivo: le Stelle sono favorevoli alle coppie che hanno progetti ben precisi per il futuro. I single saranno i protagonisti della giornata: Urano vi rende veramente irresistibili. A lavoro non ci saranno preoccupazioni reali. Tuttavia, siete un po’ troppo propensi a tenere per voi ciò che fate e nel lavoro di squadra questo atteggiamento può creare dispiacere nei colleghi. Evitate di colpire la loro sensibilità e provate a condividere un po’ di più. Per quanto riguarda la salute, la maggior parte di voi dovrebbe sentire un miglioramento, un piccolo aumento di energia.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Giove è in risonanza dissonante nel vostro segno. In coppia, avrete difficoltà a vedere le cose in maniera realistica ed il vostro giudizio vi indurrà indubbiamente ad un comportamento eccessivamente critico. Non date la colpa al partner senza prove affidabili. Single: le possibilità saranno molto inferiori, con successi limitati e di poco conto nella ricerca del proprio amore. Professionalmente non siete molto soddisfatti: alcuni dei collaboratori potrebbero chiedervi degli sforzi in più anche se non vi sembra il caso. Tuttavia, dovreste considerare alcuni consigli ricevuti. Per quanto riguarda la salute, i vostri sentimenti disturbano il vostro equilibrio generale: cercate di vedere il lato positivo della vita e rilassate la mente.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Mercurio è in quinconce con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia sarà una giornata problematica: avete troppe domande sul futuro e troppa paura per parlarne col partner. Tuttavia, se ne doveste discutere, agite con diplomazia. Single: una persona importante per voi non riuscirà a percepire la vostra vera intenzione e le vostre azioni potrebbero essere fraintese. A lavoro sarete molto impegnati e vi mancherà un po’ di motivazione: cercate di concentrarvi sulle attività indispensabili. Per quanto riguarda la salute, dovreste prestare attenzione alla tensione nervosa: se vi sentite a disagio, fate qualche respiro profondo e cercate di rilassarvi e riposarvi di più.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Nettuno è in sestile con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie guarderanno il lato positivo della vita e si sentiranno più stabili. Anche i single vedranno le cose in una luce diversa e progrediranno considerevolmente nei loro intenti. A lavoro sarete particolarmente ispirati per trovare soluzioni adatte all’evoluzione personale. Per quanto riguarda la salute, probabilmente sentite ancora un po’ di stanchezza: dovreste godervi la giornata per recuperare le vostre forze e sopratutto non sforzarvi troppo.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.