Oroscopo del giorno 16 Luglio 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in opposizione con Nettuno nel vostro segno. In coppia, potrebbe sembrarvi che non tutto va come vorreste. Vi sentite confusi e ci vorrà del tempo per calmarvi. Single: probabilmente avete delle buone ragioni per mettere tutto in discussione. A lavoro dovrete fare appello al vostro senso dell’organizzazione per gestire meglio questa giornata che promette di essere molto impegnativa. Oltre alle attività quotidiane, è probabile che vi venga affidato un compito extra e difficile da completare. Per quanto riguarda la salute, durante il giorno perderete gradualmente le energie e finirete questo giovedì con grande fatica. Cercate di gestire le vostre attività in modo diverso evitando il più possibile le situazioni stressanti.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

Marte è in quinconce con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, alcuni di voi potrebbero considerare seriamente la separazione: le tensioni sono diventate forti ed i conflitti inconciliabili. Vi prendete ancora il tempo per riflettere, ma è solo una soluzione per fermare gli argomenti che vi feriscono. Single: non amate l’impulsività, e, oggi, considerate solo le persone silenziose. A lavoro, potreste avere difficoltà a comunicare ed i rapporti professionali saranno sotto pressione. Per quanto riguarda la salute, lo stress è diventato difficile da gestire: è arrivato il momento di pensare seriamente ad un’attività fisica per poter liberare le energie negative.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in trigono con il Sole nel vostro segno. Per quanto riguarda la vita sentimentale, le relazioni sono armoniose ed i discorsi costruttivi. I partner all’interno della coppia vanno d’accordo ed i single vedono le loro riunioni diventare una cosa seria. Generalmente è la complicità che domina l’amore oggi, permettendo a tutti di prosperare affettivamente. Professionalmente sarete pieni di idee innovative e particolarmente abili per implementarle. Anche le azioni collettive sono favorite e lo spirito di squadra consentirà un completamento efficace del progetto. La salute è buona: regalatevi qualche momento di rilassamento che vi permetterà di rigenerare sia il corpo che la mente.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Giove è in congiunzione con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single si annuncia un giorno particolarmente favorevole. Esprimete sinceramente tutti i vostri sentimenti e desideri: sarete ascoltati e vivrete dei momenti di complicità e sensualità. Professionalmente sarà una bella giornata: siete carichi e motivati e tutto sembra andare nella giusta direzione. Coloro che cercano un lavoro saranno fortunati: le loro ricerche daranno dei buoni risultati. Per quanto riguarda la salute, siete dinamici e pieni di entusiasmo. La configurazione astrale vi porta nuove energie e la stanchezza accumulata ultimamente sembra svanire.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in opposizione con Nettuno nel vostro segno e l’atmosfera rischia di essere satura. In coppia, se avete l’opportunità di trascorrere un giorno lontano dal partner, potrebbe essere una buona soluzione: i vostri stati d’animo saranno piuttosto negativi e potrebbero peggiorare le cose. Single: non fatevi coinvolgere in discussioni conflittuali e non accelerate per avvicinarvi alla persona che vi piace. Professionalmente tendete a controllare tutto, a dare molti consigli e a voler dirigere le cose solo dal vostro punto di vista. State attenti perché potreste danneggiare qualche rapporto. Per quanto riguarda la salute, vi sentite stanchi e confusi: dovreste pianificare una serata tranquilla con i vostri amici.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. La ricchezza della vostra relazione sentimentale sta nella capacità di comprendere voi stessi e, sopratutto, di sapere ciò di cui ha bisogno il partner. La tendenza è di avvicinarvi e di passare più tempo insieme. Single: potreste avere un incontro intenso e pieno di dolcezza ed umorismo. Professionalmente è il giorno ideale per coloro che vogliono entrare in nuovi ambienti lavorativi: la lucidità vi permette di evolvervi in tutti gli ambienti. Per quanto riguarda la salute, il vostro benessere è preservato grazie ad uno stile di vita sano.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Giove è in quadrato con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, l’aspetto astrale vi rende diffidenti: le vostre domande saranno acide e potreste ferire il partner. Cercate di essere più comprensivi. Single: prima di iniziare un nuovo rapporto dovreste conoscere bene tutti i dettagli della vita del vostro prescelto. Professionalmente sarà una giornata molto impegnativa: non preoccupatevi troppo e chiedete l’aiuto dei collaboratori se vi trovate in difficoltà. Per quanto riguarda la salute, vi sentite abbastanza bene: dovreste evitare di superare alcuni limiti fisici. Se siete sportivi limitatevi all’allenamento quotidiano e cercate di concedervi delle piccole pause.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Giove è in congiunzione con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia vi basterà avere più tempo da dedicare al partner per riassaporare gli affetti ed i valori che contano. Single: il vostro fascino è accattivante e per i più fortunati un incontro potrebbe diventare una storia molto seria. Professionalmente, l’atmosfera sarà migliore dei giorni scorsi: siete ben motivati e potrebbe esservi richiesto di guidare un progetto importante. Per quanto riguarda la salute, Venere influenza positivamente il morale: vi sentite sereni ed in piena forma fisica. Sarebbe saggio cercare di sbarazzarvi di qualche abitudine cattiva: le Stelle vi appoggeranno.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Giove è in quadrato con la Luna nel vostro segno. In coppia sarà una giornata cupa: il partner non è sulla vostra lunghezza d’onda e vi sembra molto lontano. Anche se avete dei bei progetti in mente, servirà armarsi di perseveranza per convincerlo. Single: fate attenzione agli errori che potreste commettere durante un incontro. Professionalmente, i rapporti saranno difficili da gestire: potrebbero riemergere vecchi problemi. Cercate di rimanere calmi e tutto tornerà alla normalità a breve. Per quanto riguarda la salute, dovreste evitare di consumare cibi troppo piccanti o troppo grassi: il vostro stomaco ha bisogno di riposare.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, dovreste passare più tempo insieme al partner. L’aspetto planetario vi porterà a farvi qualche domanda e a trovare delle soluzioni per avvicinarvi. Single: se avete iniziato un rapporto che sembra non andare nella giusta direzione sarebbe meglio mollare. Per gli altri, nuove opportunità appariranno all’orizzonte. A lavoro tutto va secondo le vostre aspettative: nuovi progetti vi faranno sognare. Per quanto riguarda la salute, il Sole vi porta nuove energie e sarete in una forma olimpica: avete tutte le possibilità per trascorrere una giornata meravigliosa.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Marte è in congiunzione con la Luna nel vostro segno. In coppia, la benevolenza vi guiderà ed i progetti potranno abbellire le vostre discussioni: i sogni e le ambizioni si mescolano molto bene. Single: Marte potrebbe stupirvi durante un incontro, tuttavia, dovreste rimanere obiettivi. A lavoro, il vostro stato d’animo sarà piuttosto combattivo: userete tutta l’audacia per raggiungere i vostri obiettivi. Per quanto riguarda la salute, la configurazione astrale è ideale per chi ama muoversi: un’attività fisica piacevole è il modo migliore per sbarazzarvi di false idee.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Giove è in congiunzione con Venere nel vostro segno. In coppia, avrete tutti i mezzi per una giornata memorabile: sentimenti profondi e progetti costruttivi vi aprono nuovi orizzonti. Sta a voi decidere quale sarà la strada da seguire. Single: Venere vi porta a vedere la vostra vita da una nuova prospettiva. Siete più romantici del solito e vi sarà d’aiuto nei vostri incontri. A lavoro metterete in mostra tutte le vostre qualità: fate attenzione a dosare bene il vostro entusiasmo per non suscitare qualche gelosia. Per quanto riguarda la salute, l’aspetto planetario rafforzerà ulteriormente il vostro dinamismo: godetevi a fondo la giornata.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.