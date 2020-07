Scegliere l’Università, il Porte Aperte alla Sapienza è in digital edition

(in foto la sede di Latina della Sapienza Università di Roma)

LATINA – Da martedì 14 a giovedì 16 luglio tornano le giornate di orientamento dedicate alle future matricole. Una vetrina on line dove sarà possibile scoprire, restando a casa, le novità dell’offerta formativa e dei servizi dell’Ateneo per l’anno accademico 2020-2021.

La XXIV edizione di Porte aperte alla Sapienza accoglierà quest’anno per la prima volta in modalità telematica le future matricole per il tradizionale appuntamento dedicato all’orientamento. In questa edizione speciale, che avrà luogo nelle giornate del 14, 15 e 16 luglio, i visitatori potranno dialogare con docenti, personale e studenti e avranno a disposizione stand telematici dove consultare materiale informativo. Lo studente potrà scegliere tra 288 corsi di laurea e 178 master erogati dalle 11 facoltà dell’Ateneo, alle quali si aggiunge la Scuola di Ingegneria aerospaziale. Per i più bravi è possibile candidarsi anche al college internazionale Scuola superiore di studi avanzati. Nel corso della manifestazione si terranno conferenze di presentazione delle facoltà da seguire in streaming; nelle stesse giornate e negli stessi orari sarà a disposizione uno spazio specifico per gli studenti con disabilità e con DSA. In tutte le conferenze sarà presente un interprete LIS.

Sarà inoltre possibile scoprire notizie, curiosità e luoghi dell’ateneo, seguire un percorso guidato per l’iscrizione ai corsi, conoscere le opportunità per fare esperienze di studio e lavoro all’estero, seguire una videolezione e molto altro.

“Il mio augurio – afferma il rettore Eugenio Gaudio – è che gli studenti si iscrivano numerosi, perché c’è bisogno di persone formate e competenti. Nel nostro paese il numero di laureati è ancora troppo basso: come università abbiamo il dovere di agevolare gli studenti nel loro percorso formativo, soprattutto quelli che hanno maggiori difficoltà economiche, anche per le conseguenze derivate dalla pandemia”.

Il programma della manifestazione con gli orari delle conferenze è disponibile su: Tutte le informazioni su

https://www.uniroma1.it/it/pagina/le-giornate-di-orientamento