Uova di tartaruga sulla spiaggia di Fondi

FONDI – Ieri mattina, dopo una segnalazione di alcuni cittadini al servizio di emergenza ambientale 1515, militari della Stazione Carabinieri Forestale di Fondi, sono intervenuti in località i “Tumoleti ”, per una verifica relativa ad una presunta deposizione di uova da parte di una tartaruga marina Caretta caretta. Dopo aver delimitato l’area per interdirla ai numerosi bagnanti presenti, è stato chiamato il Parco Regionale “Riviera d’Ulisse” che è intervenuto con i tecnici per mettere in sicurezza l’area per il monitoraggio, fino alla loro schiusa, da parte del personale dell’Agenzia Regionale Tartalazio. Il fenomeno è un evento particolarmente raro sulle coste laziali.