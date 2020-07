Zona pub a Latina, pronto un progetto e un “patto” tra locali, residenti e amministrazione

LATINA – Un progetto per la zona pub di Latina, è quella pensata da un imprenditore e gestore di uno dei locai, Andrea Fanti che è stato uno dei destinatari dell’ordinanza di chiusura della Questura. Dopo quell’episodio Andrea si è rimboccato le maniche e ha deciso di scegliere la strada della collaborazione. Una collaborazione che deve essere totale tra gestori dei locali, residenti e amministrazione. L’idea è quella di un vero e proprio patto con nuove regole che guardino soprattutto all’emergenza Covid: “L’area andrebbe gestita come un unico centro d’interesse con delle regole di ingresso come avviene nei centri commerciali per garantire l’osservanza dei protocolli”. Il progetto è stato realizzato dall’Architetto Aldo Petroccione e dal geometra Francesco Biniero ed è stato presentato al Comune di Latina.

Ne abbiamo parlato questa mattina in diretta con Andrea Fanti su Radio Immagine