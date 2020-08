Aprilia, per gli occupanti irregolari delle case popolari arriva la regolarizzazione

Shares

APRILIA – Il Comune di Aprilia comunica che, grazie ad un provvedimento varato nelle scorse settimane dalla Regione Lazio (DGR 429 del 07 luglio 2020), a partire dal 1 settembre 2020, per tutti coloro che prima del 23 maggio 2014 hanno occupato senza titolo, un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sarà possibile regolarizzare la propria posizione presentando domanda per l’assegnazione secondo la modulistica disponibile sul sito della stessa Regione e del Comune di Aprilia.

I richiedenti l’assegnazione in regolarizzazione, in possesso delle condizioni e dei requisiti previsti, dovranno inviare entro e non oltre le ore 24:00 del 27/02/2021, il modulo di domanda di regolarizzazione all’ATER di Latina in autonomia o tramite l’ausilio e l’assistenza di CAF, Sindacati, Patronati e Comitati Inquilini.

Nel primo caso (in autonomia) l’invio della domanda – unitamente ai documenti richiesti – dovrà essere inviata a mezzo raccomandata r/r o via Pec alla casella appositamente istituita dall’Ente Gestore; mentre nel secondo caso (attraverso CAF, Sindacati, Patronati e Comitati Inquilini, ecc…), la domanda e i documenti dovranno essere inviati – solo ed esclusivamente a mezzo Pec.

Il modello di domanda è disponibile online sul sito del Comune di Aprilia e sul sito www.regione.lazio.it nella sezione Casa.