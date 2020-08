Circeo, Notte di plenilunio alla Villa dei Quattro Venti

Shares

(la foto è tratta dalla pagina Fb Villa dei Quattro Venti)

SAN FELICE CIRCEO – La Villa dei Quattro Venti a San Felice Circeo ospiterà il 3 agosto (ed è già tutto esaurito), Notte di plenilunio, una serata musicale che vedrà protagonisti la soprano Rossana Potenza, la pianista Sabrina Trojse, e il violinista Andrea Casta, celebre anche per il suo archetto luminoso. L’evento, che si svolgerà nel complesso archeologico affacciato sul mare, è organizzato dal Comune in collaborazione con Micromegas, e non sarà l’unico.

“La partnership con Micromegas – spiega Giuseppe Schiboni, sindaco di San Felice Circeo – ci consentirà di ospitare una serie di eventi di livello nazionale e internazionale per far conoscere la nostra realtà a un numero sempre maggiore di persone. Unendo questo e altri appuntamenti ai servizi e alle offerte del Circeo, offriremo un prodotto turistici territoriale di grande richiamo.”

“Questa zona è straordinaria d’estate ma con il sindaco Schiboni vogliamo costruire un calendario di eventi che consenta a questo bellissimo borgo di essere vivo, dinamico e frequentato allo stesso modo per 12 mesi, non solo durante la bella stagione.”

Il sito archeologico consente di rispettare agevolmente le norme di distanziamento e di contenimento dei contagi da Covid-19. “Un segnale di ripartenza per lo spettacolo dal vivo”, dicono gli organizzatori. E il pubblico sembra aver molto apprezzato l’idea: i posti – come detto – sono già tutti prenotati.