Criticità e opportunità, Federlazio guarda al futuro delle imprese

LATINA – Criticità, opportunità e futuro. Sono le tre parole chiave usate dal nuovo presidente di Federlazio Latina Marco Picca per descrivere cosa stanno passando le imprese in questo momento, post lock down, ma la strada è ancora lunga e a settembre bisognerà fare i conti con una crisi senza precedenti. Dall’alto lato però, l’opportunità per risalire la china c’è, ed è nelle infrastrutture, nello snellimento della burocrazia e nella collaborazione con le istitutizioni.

Di tutto questo abbiamo parlato questa mattina su Radio Immagine

