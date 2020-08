Latina, dalla Regione Lazio 200 mila euro per il restauro dello Stallino di piazza Quadrato

Shares

LATINA – “Con un primo stanziamento della Regione destinato alla messa in sicurezza e ad uno studio di fattibilità, prende concretamente le mosse il progetto di restauro e valorizzazione dello “Stallino” di piazza Quadrato a Latina. A questo atto, conseguente ad una mio emedamento al bilancio della Regione, sono destinati circa 200 mila che, attraverso un accordo stipulato con l’Ater quale soggetto attuatore, serviranno per la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza dell’edificio. Previsto il contestuale avvio di uno studio-analisi di fattibilità finalizzato alla definizione di costi e opere necessarie al completo recupero dello Stallino e dell’area verde circostante, e di un’ipotesi di piano unitario di valorizzazione del complesso nel quale è incluso.

Si tratta di un progetto molto caro alla città di Latina e penso che in futuro saremo in grado di intercettare risorse utili a creare un sito di enorme valore storico e sociale, aperto finalmente alla fruizione, allo scambio tra persone ed esperienze diverse, omaggiando così lo spirito di Fondazione, ma con uno sguardo decisamente rivolto al futuro”. E’ quanto dichiara in una nota il consigliere regionale del PD Enrico Forte.