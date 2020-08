Oroscopo del giorno 11 Agosto 2020 a cura di Artemis

Shares

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. Sul piano sentimentale la giornata promette ricchezza di emozioni positive. In coppia i sentimenti verso il partner sono molto profondi. Single: potreste incontrare una persona che attirerà le vostre attenzioni. A lavoro vi sentite al vostro posto. Siete in armonia con l’ambiente ed avete cognizione di causa su tutti gli argomenti che vi competono. Per quanto riguarda la salute, il vostro corpo richiede un sonno ristoratore ed equilibrio alimentare con passeggiate all’aperto.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno ed annuncia malintesi dal punto di vista sentimentale. Dovreste provare a dialogare con calma col partner per alleviare le tensioni. Moderate le parole se la vostra metà non è dell’umore giusto. Single: Mercurio vi dà l’audacia necessaria per avvicinarvi a una persona che vi piace. A lavoro siete molto dinamici e pensate solo a raggiungere i vostri risultati. Avete una volontà infallibile, tuttavia, è necessaria una certa flessibilità nei confronti degli altri. Le Stelle evidenziano qualche problemino di salute: dovreste provare a rilassarvi.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in quinconce con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente, vi invade il dubbio: in coppia, potreste rimanere deluso dal comportamento del partner. Single: il vostro prescelto rimane in silenzio e vi fa sentire tristi. Aspettate qualche giorno prima di prendere delle iniziative e vedrete che le cose andranno meglio. A lavoro tenderete ad isolarvi. Dovreste mantenere un minimo di comunicazione perché alcuni colleghi potrebbero interpretare male il vostro comportamento. Dal punto di vista della salute dovreste canalizzare le vostre energie per evitare l’iperattività.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. Sul lato sentimentale è necessario prestare più attenzione alla comunicazione nelle coppie. Parlate delle questioni in sospeso, il partner ne ha bisogno. Single: dovreste essere più aperti e condividere i vostri sentimenti. In campo lavorativo, momentaneamente, l’aspetto astrale non favorisce i cambiamenti o l’evoluzione della vostra carriera. Tuttavia, anche se le cose vanno lentamente, riuscirete ad ottenere ciò che volete. Dal punto di vista della salute è molto probabile un calo di energia. Cercate di mantenere un ritmo equilibrato per non peggiorare la situazione.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(23 luglio – 22 agosto)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno ed è favorevole all’evoluzione della vostra relazione: state pensando a delle solide fondamenta nel vostro rapporto ed è l’occasione giusta per pianificare. Prendetevi un po’ di ​​tempo per parlarne con il vostro partner. Se siete single dovrete aspettare ancora per avere le soddisfazioni che cercate, tutto avverrà a suo tempo. A lavoro si annuncia una giornata impegnativa. Un collaboratore o un cliente dovrà incontrarvi di persona per risolvere un problema. Dal punto di vista della salute godete di una forma fisica notevole: è il momento ideale per progredire in qualsiasi attività fisica.

Amore 3/5

Salute 5/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. Le aspirazioni sentimentali sono molte e non solo personali, ma anche da condividere col partner. La vita di coppia è al centro dei vostri interessi ed è protetta da Marte. Single: guardate positivamente verso il futuro e questo vi incoraggia ad uscire e ad incontrare nuove persone. Sul piano professionale, l’aspetto armonico porta una ventata di novità: è possibile vedere improvvisamente aumentare la vostra popolarità o affrontare una nuova appassionante avventura. Durante questo periodo armonico la vostra salute sarà preservata, tuttavia concedetevi dei piccoli momenti di relax.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in armonia nel vostro segno. Sul piano sentimentale siete dei sognatori. In coppia, coltivate l’amore per i viaggi e le grandi avventure: la vostra metà sarebbe in grado di seguirvi fino in capo al mondo, se necessario. Single: la passione è vibrante e sarà notata da tutti: è il momento giusto per mostrare il vostro affetto. A lavoro questo aspetto astrale in particolare annuncia la svolta in un progetto importante. Dal punto di vista della salute dovreste godere di una bella giornata: approfittatene per dedicare del tempo alla natura.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Plutone è in risonanza armonica con il vostro segno. Sentimentalmente, questa è una bella giornata per la maggior parte di voi. In coppia un vento di romanticismo riscalderà il vostro cuore. Single: non abbiate paura di esprimere i vostri sentimenti più apertamente, avrete belle sorprese. A lavoro sembra che avete raggiunto un punto di svolta: l’aspetto astrale conferma la vostra posizione e semplifica molte delle vostre preoccupazioni. Il transito di Plutone vi garantisce forza e vitalità. Tuttavia, anche se siete in gran forma, ricordate di mantenere una dieta sana ed equilibrata.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Il Sole sarà in sestile con la Luna nel vostro segno. Sul piano sentimentale, l’equilibrio nelle coppie è assicurato ed i momenti speciali saranno numerosi in questo periodo. Single: sono possibili incontri inaspettati così come far amicizia con persone nuove. Professionalmente, il vostro buon umore è contagioso e l’atmosfera sarà piacevole. Dal punto di vista della salute vi sentite abbastanza bene: dovreste approfittare di questa energia per fare più movimento e mantenere una forma sana.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente siete molto affascinanti. In coppia, sarete molto più tolleranti con il partner. I single saranno maestri della seduzione: piace essere apprezzati e faranno del loro meglio per esserlo. A lavoro, Marte vi dona il senso dell’umorismo utile per rilassare un’atmosfera a volte pesante. Tuttavia, cercate di evitare dialoghi con persone che non vi stimano. Per quanto riguarda la salute è giunto il momento di prendervi cura di voi: siete stressati, stanchi e soffrite d’insonnia. Trovate il tempo di rilassarvi per non rischiare seriamente.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Il Sole è in sestile con la Luna e vi conferisce un eccezionale magnetismo. Sul piano sentimentale l’influenza astrale aumenta la passione nelle coppie. I single godranno pienamente della loro situazione attuale. Dal punto di vista professionale, il posizionamento della Luna potrebbe farvi isolare e bloccarvi: evitatelo cercando la compagnia dei colleghi gioviali per migliorare la giornata. Per quanto riguarda la salute, se vi siete messi a dieta, cercate di non esagerare mettendo il vostro corpo troppo alla prova.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Il Sole sarà in sestile con la Luna nel vostro segno. Un aspetto astrale di buon auspicio che vi permetterà di godere di un certo equilibrio sentimentale nelle relazioni. Single: le possibilità di incontri saranno favorite se riuscirete a dare un piccolo aiuto al vostro destino. A lavoro sentite di non essere considerati come meritate, ma cercate di capire che non sempre siete meritevoli di complimenti. Il vostro turno arriverà presto se riuscirete a controllare il comportamento. La salute è buona per la maggior parte di voi.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 2/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.