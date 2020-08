Oroscopo del giorno 23 Agosto 2020 a cura di Artemis

Shares

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in opposizione con Urano nel vostro segno. In coppia sentite solo il bisogno di staccarvi dal partner, che potreste trovare invasivo al momento. Le dimostrazioni di affetto non vi influenzeranno affatto e vorreste solo prendervi del tempo per voi. Single: non lasciatevi infastidire da una persona troppo indiscreta. Dal punto di vista della salute, questa configurazione lunare porterà un flusso di energia troppo potente per alcuni di voi: praticare uno sport potrebbe farvi sentire molto meglio. In famiglia la giornata sarà più che piacevole: è nata una bella dinamica di gruppo e le attività svolte insieme saranno divertenti ed appaganti.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in opposizione con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia dovreste cercare di allontanare la gelosia e i compromessi che vi infastidiscono. Single: non avete voglia di incontrare nuove persone e probabilmente trascorrerete una serata con gli amici. Per quanto riguarda la salute, l’energia inviata da Urano vi renderà elettrizzanti. Canalizzate bene le vostre forze e cercate di rallentare un po’. In famiglia i progetti comuni saranno sicuramente al centro delle conversazioni: attenti a non fare false promesse e cercate di mantenere i vostri impegni.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno e rende la giornata piacevole. In coppia siete più che fiduciosi della vostra situazione emotiva, siete aperti ed il partner apprezza il vostro entusiasmo. Single: potreste incontrare una persona molto interessante. Dal punto di vista della salute vi sentite imbattibili: nulla disturba il vostro equilibrio e potete godere al massimo questa giornata. In famiglia l’atmosfera generale è pacifica: prevale la comprensione ed insieme ai vostri cari considerate i nuovi progetti con felicità e gioia di vivere.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in quinconce con Nettuno nel vostro segno. Questa domenica l’influenza planetaria potrebbe creare delle onde piuttosto elettriche. In coppia, non siate troppo esigenti col partner e cercate di mantenere un atteggiamento diplomatico. Single: sarebbe meglio decidere di rimanere accanto ai vostri cari oggi. Gli incontri non sono favoriti. Dal punto di vista della salute, potreste sentirvi stanchi: evitate di fare grandi sforzi fisici e cercate di rilassarvi. In famiglia l’atmosfera è armoniosa ed i vostri cari vi sostengono. Se preferite restare soli, basterà dirlo in maniera pacifica.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in quinconce con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente si annuncia una giornata cupa: in coppia, dovreste riconsiderare seriamente le vostre aspettative. Non incolpate il partner per tutto quello che succede. Single: se aspettate notizie, potreste rimanere un tantino delusi. Provate voi a fare il primo passo. Dal punto di vista della salute vi sentite sotto pressione: per alleviare lo stress, dovreste pensare di più a voi stessi. In famiglia, alcuni rapporti saranno difficili da gestire. Rimanete in disparte per evitare i conflitti.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Plutone è in sestile con Venere nel vostro segno. In coppia, Venere influenza positivamente il vostro rapporto: il partner sarà disposto ad accompagnarvi e condividere i vostri sogni. Single: potreste fare un incontro promettente con una persona molto speciale per voi. Dal punto di vista della salute, nonostante l’affaticamento accumulato, siete in buone condizioni. Riposatevi se ne sentite il bisogno. In famiglia l’atmosfera è calda ed i rapporti sono cordiali. Anche se rivendicate un po’ di tempo solo per voi stessi, sarete presenti per i vostri cari.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, il pianeta vi aiuta a risolvere alcune piccole discrepanze rimaste in sospeso. Il partner vi ascolta ed insieme troverete la soluzione giusta. Single: una situazione alquanto ambigua sarà risolta positivamente. Godetevi la giornata. Dal punto di vista della salute vi sentite abbastanza bene e siete di buon umore. Tuttavia, ricordatevi di idratarvi e di rilassarvi un po’ di più. In famiglia, è un buon giorno per iniziare a chiarire alcune questioni. Dovreste esprimere apertamente il vostro punto di vista.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in opposizione con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia avete bisogno di un po’ di indipendenza: il partner è diventato troppo invadente. Passate del tempo all’aria aperta e tutto andrà meglio. Single: alcuni di voi troveranno comoda la loro situazione. Vi godete la vostra libertà. Per quanto riguarda la salute, alla maggior parte di voi non mancherà l’energia. Sarebbe saggio eliminare quella in più praticando alcune attività fisiche. In famiglia dovreste essere più presenti per i vostri cari: non trascurate i loro problemi e cercate di essere confortevoli.

Amore 2/5

Salute 4/5

Denaro 2/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Venere è in risonanza armonica col vostro segno. In coppia, il pianeta guida il vostro amore ed avrete più possibilità del solito per esprimere i vostri sentimenti. Anche i single saranno meno distanti del loro prescelto e riusciranno a sorprenderlo piacevolmente. Avranno solo da guadagnare. Per quanto riguarda la salute, tutto sembra andar bene e preferite passare un fine settimana rilassante. In famiglia sarà una giornata divertente: se trascorrerete il tempo con i più piccoli, ne uscirete sorprendentemente felici.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Plutone è in sestile con Venere nel vostro segno. In coppia, l’aspetto planetario vi trasporterà verso la terra dell’amore: siete pronti a far prosperare la vostra relazione ed il partner ne è contento. Single: è una bella giornata per incontrare nuove persone. Approfittatene. Dal punto di vista della salute, alcuni di voi sono determinati a migliorare il proprio stile di vita. Avete raggiunto un buon equilibrio, continuate così. In famiglia state decidendo il programma per le prossime vacanze: niente di meglio.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia potreste trovarvi di fronte ad un dilemma: o accettate di fare degli sforzi e di impegnarvi di più nel vostro rapporto o il partner potrebbe evidenziare in maniera assoluta i vostri difetti. Prendete una decisione. Single: dovreste pensare bene prima di affrontare discorsi molto seri. Dal punto di vista della salute dovreste prestare più attenzione: è arrivato il momento di prendervi cura di voi. In famiglia l’atmosfera è gradevole: passerete una domenica tranquilla accanto ai vostri cari.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, guarderete il partner da una prospettiva diversa e con il desiderio di sorprenderlo. Sarete pieni di idee per dare una spinta al vostro rapporto. Stesse ondate positive per i single che troveranno sicuramente un modo originale per catturare l’attenzione delle persone. Per la maggior parte di voi la salute è buona: siete reattivi ed il corpo è in sintonia con la mente. In famiglia, la comprensione è la parola d’ordine, tuttavia, rimangono alcuni problemi di base: non è necessario risolvere tutto oggi.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.